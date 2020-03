Ein tilsett ved Ålesund sjukehus er korona-smitta

Nyheter

Dette fortel helseføretaket i ei pressemelding litt før kl. 18 fredag kveld.

Vedkommande har vore i USA og er no satt i heimeisolasjon. Personen var på jobb ved seksjon for dialyse og nyresjukdommar måndag og tysdag denne veka, men har ikkje hatt direkte pasientkontakt, meldar føretaket.

Tilsette i karantene

Ei kartlegging fredag ettermiddag viser at 12 tilsette ved Ålesund sjukehus har hatt nærkontakt med den smitta. Dei er varsla og blir satt i heimekarantene i 14 dagar.

- Vi jobbar med å sikre bemanning slik at alle dialysepasientar får tilbod som normalt neste veke. Seksjonen vil også tilby nødvendig poliklinisk behandling. Pasientar som eventuelt får avlyst sin time vil få beskjed om det frå sjukehuset, seier Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sjukehus.

Rbnett får opplyst at dei to sjølvstendige dialyseseksjonane i fylket er i Kristiansund og Ålesund. Molde er satelitt under Kristiansund, Volda under Ålesund.

Det betyr at pasientane som får dialyse ved Molde sjukehus, blir behandla av spesialistar frå Kristiansund.

Kan ta kontakt

Pasientar som har vore til behandling ved seksjonen for dialyse og nyresjukdommar denne veka blir varsla om situasjonen i kveld. Dei som ønskjer meir informasjon kan ringe 951 56 787, skriv helseføretaket i pressemeldinga.

Telefonen opnar kl. 20.00 fredag kveld og held ope mellom kl. 09.00-21.00 laurdag og søndag.

Tilsette ved Ålesund sjukehus kan ringe 948 77 566 for nærmare informasjon, opplyser helseføretaket.

I tillegg kan Helsedirektoratet sin informasjonstelefon 815 55 015 nyttast.