Brannvesenet tar korona-grep for å opprettholde beredskapen

Nyheter

Torsdag ble samtlige av NORBR sine brannstasjoner stengt for publikum og forebyggende virksomhet som involverer publikumskontakt stoppet.

– Vi har nå innført en del grep som følge av situasjonen med corona-viruset. Bakgrunnen for dette er flerdelt; vi ønsker ikke at våre ansatte som driver med oppsøkende virksomhet skal være med å utsette sårbare grupper for smitte og vi ønsker samtidig å trygge en fungerende og operativ beredskap i forhold til brann og ulykke, sier Alf Magne Smørholm brann- og redningssjef i NORBR.

Publikum og innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde vil kunne merke dette på følgende områder:



Vi vil ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner

Vi vil ikke gå tilsyn i boliger

Feiing fra tak vil bli utført, men man vil ikke gå inn i boligen for å fjerne sot

Andre typer tilsyn vil bli utsatt

Større møter, seminarer og kurs blir avlyst

Ikke-akutte bistandsoppdrag vil ikke bli prioritert

– Vi følger situasjonen fortløpende og innfører de tiltak vi ser på som nødvendig, i tråd med råd fra kommunelege og Folkehelseinstituttet. Er det snakk om liv og helse så ring 110, du skal få hjelp ved brann og annen ulykke, sier Smørholm.

Andre publikumshenvendelser gjøres som vanlig via telefon og mail. All kontaktinformasjon finner du på brannvesenets nettsider. Her finner du også de ulike skjemaene for selvbetjening.