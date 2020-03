Barneavdelinga i Kristiansund er åpen igjen

Nyheter

Barneavdelinga ved sjukehuset Kristiansund er vasket ned og igjen åpen for innleggelser, opplyser Helse Møre og Romsdal.

Avdelinga ble stengt for nye innleggelser etter at et inneliggende barn testa svakt positivt på koronavirus onsdag.

100 personer settes i karantene etter at barn trolig er smittet i barnehage Et stort apparat i Molde kommune arbeider nå med å få varslet alle som har vært i kontakt med barnet.

Fordi prøveresultatet var noe usikkert, ble det tatt ny prøve, som torsdag viste seg å være negativ.