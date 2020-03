Tar cruiseavgjørelse i dag

Nyheter

– Når det gjelder cruisebåter så var vi i går i kontakt med fylkesmannen. Vi registrerer at Ålesund har vedtatt at cruiseturister ikke skal få gå i land. Jeg vil tilrå at kommuneledelsen i Molde gjør det samme her. Jeg har også bedt fylkesmannen komme med samme anbefalinger til alle kommunene her med havn, sier Innerdal. Krisestaben i Molde skal ha møte senere i dag. De har også tett kontakt med fylkesmannen i Møre og Romsdal.