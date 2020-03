Slik snakker du med små barn om korona

Nyheter

Fredag vil svært mange foreldre være hjemme med barnehage- og barneskolebarn i Romsdal. Alle skoler og barnehager vil være stengt for å begrense utbredelsen av korona-viruset.

Da beskjeden kom torsdag, satt Ingrid Hogstad, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde og trebarnsmor, og skrev på en forskningsartikkel om hvordan barnehage og helsevesen skaper mening om døden sammen med små barn.

Samtidig oppdaterte hun seg kontinuerlig på siste korona-nytt – og innså at hun satt med fagkompetanse hun kunne dele med andre foreldre:

– Jeg tenker også det er aktuelt når det er et barn som trolig er smittet også, sier Hogstad til Romsdals Budstikke.

– Kjenner du sjøl på en bekymring?

– Ja, til en viss grad. Foreløpig har den vært mest knyttet til å gjøre gode vurderinger i forhold til barnas deltakelse i hverdagsliv og fritid. Bekymringen er kanskje ikke bare negativ, i den bor det også en form for beredskap som føles positiv og kraftfull – jeg gjør meg «psykologisk klar» for tiden som kommer, sier Hogstad.

– Vær åpen for små drypp

På bakgrunn av forskningen sin om involvering av små barn som har en alvorlig sjuk mor eller far, har hun følgende tips til småbarnsforeldre i disse koronatider:

– Hjelp barnet ditt med å sette ord på spørsmål og engstelser knyttet til virusutbruddet. At barnet ditt ikke sier noe betyr ikke at hun eller han ikke har fått med seg hva som skjer eller at det skjer noe, sier Hogstad.

– Ofte sier ikke barnet noe fordi hun eller han ikke har språk for å snakke om det og det ikke er «ferdig tenkt». Åpne opp for samtale med spørsmål og undring til hva barnet ditt har hørt, og fått med seg, og bygg videre på dette for å hjelpe barnet til å skape sammenheng. Bruk gjerne bilder, tegning eller andre visuelle hjelpemidler for å samtale om sykdom og smitte.

– Ikke lyv til barnet ditt for å skjerme det for bekymring. Sørg likevel for å formidle at du som forelder hele tiden passer på og gjør alt for å holde familien og samfunnet så trygt som mulig. Vi skal komme gjennom dette sammen.

– Hjelp barnet med konkrete ting han eller hun kan gjøre for å bidra, for eksempel å gå gjennom håndvaskrutiner.

– Og ha det hyggelig sammen hjemme! påpeker Hogstad.

– Kan man gjøre noe «feil» når man snakker om dette?

– For de minste, altså barnehagebarna, bør ambisjonen om samtale være lav: første gang man snakker om det, er det kanskje bare en setning eller to. Det handler om å være åpen når det kommer i «små drypp».

– I den første tida vil det jo også handle om å hjelpe barna til å forstå hvorfor barnehagen er stengt. Det er en ganske stor endring i små barns liv når hverdagslivet endres slik det gjør med stengte institusjoner – også selv om ingen i nærheten er verken syke eller i risikosonen, sier Hogstad.