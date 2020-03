Nå kan skolene bli stengt

Nyheter

– Det som skal skje nå er at vi har en videokonferanse klokka 11 – sammen med utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Vi avventer nå hva som skjer der, sier Jens Ove nakken, rektor ved Molde videregående skole.

– Regner du nå med at man får beskjed om at skolene skal stenges?

– Jeg mener at det må tas en avgjørelse på det nå.

– Etter din mening – bør skolene stenges?

– Jeg vil svare slik at vår situasjon her på skolen er at vi ikke har noen smittede her for øyeblikket. Men situasjonen er at vi har lærere hjemme på grunn av symptomer. Vi har lærere som har testet seg og der testresultatet ikke er klart ennå. Jeg har også sendt elever hjem i løpet av uka fordi de har tilleggssjukdommer som gjør at dersom de blir sjuke, så kan de bli alvorlig sjuke, sier Nakken.

– Vi tar rett og slett ikke sjansen på at de skal være på skolen nå, legger han til.