Kuttar kontantar og bussruter

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune skriv i ei pressemelding torsdag at det frå og med fredag 13. mars ikkje lenger blir lov å betale med kontantar på bussar og hurtigbåtar i fylket.

– Bakgrunnen for avgjerda om kontantfrie bussar og hurtigbåtar er at Fram ønskjer å redusere faren for smitte av sjukdom. Reisande kan nytte Fram-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort, heiter det.

Det blir færre bussavgangar som ei følge av at alle skular er stengt. Hurtigbåtane vil fortsette å gå i ordinære ruter.