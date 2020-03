Her er kommunelege Cato Innerdals statusrapport om korona-situasjonen i Romsdal

Nyheter

Onsdag ble det kjent at et barn i Eidsvåg har testet svakt positivt for koronaviruset. Barnet går i barnehage i Eidsvåg.

– Hva er situasjonen nå? Det er en skole og barnehager som er stengt?

– Ja, vi har stengt Eidsvågen barnehage, Høgnakken barnehage, Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Eidsvåg legekontor. I tillegg tror jeg en barnehage i Vestnes er stengt. Vi har over 100 i karantene, og jobber intensivt med å få klarlagt om barnet som testet svakt positivt for korona faktisk er korona-positiv. Vi jobber med det som utgangspunkt, og tar de forholdsreglene og starter undersøkelser av personer i dag og tar prøver.

– Når vil man få konkrete svar på prøvene?

– Vi håper å få konkrete svar på prøven i løpet av formiddagen. Men det er det helseforetaket som har oversikt over.

– Hvis den da er negativ, vil skolen og barnehagene og det som er stengt bli åpnet i morgen?

– Det må vi ta ei vurdering på. Vi jobber med å få klarlagt smitteveger for å finne ut om dette faktisk kan være flere smittekilder, men vi tror ut, fra den informasjonen vi har, at det er utgangpunkt i det sjuke barnet.

– Det er over 100 i Molde som er satt i karantene. Hvordan skal de opptre?

– De skal være hjemme, holde seg innendørs, og ikke ha kontakt med andre utenfor husstanden. De må også følge med på den informasjonen som blir gitt. Det vi vil startet med fra morgenen av er å ta kontakt med barnehagebarna i Eidsvåg for å få klartlagt hvorvidt noen av dem er sjuk.

– Hvor finner man god informasjon om tiltakene som er iverksatt?

– Den informasjonen vil bli lagt forløpende ut på Molde kommunes hjemmesider. FHI har også masse god informasjon på sine hjemmesider.

– Hvordan kan man best mulig begrense smittespredning i en slik situasjon vi er i nå?

– Det er litt av de tiltakene vi gjør akkurat nå, ved å sette folk i karantene og drive intensiv smittesporing. Vi har stengt skoler og barnehager, delvis som føre var-hensyn. Vi jobber hardt med å få bekreftet eller avkreftet situasjonen.

– I Danmark har de stengt alle skoler. Burde vi gjøre det samme i Norge?

– Det som er klart er at vi står i en svært krevende situasjon i kommunene nå. Den type beslutninger må komme ovenfra. Men hvis prøven til det barnet viser seg å være positiv, har vi en situasjon i Molde kommune som vi ikke har 100 prosent oversikt over, og da kan den type tiltak bli nødvendig. Men vi må først få avklart den opprinnelige kilden, og så tar vi det derfra,

– Men du kan ikke utelukke at andre skoler vil bli stengt i løpet av kort tid?

– Vi kan ikke utelukke noe som helst ut fra det faktum at det kan være smitte i lokalsamfunnet, og da kan det være at vi er nødt til å sette iverk omfattende tiltak, sier han.

– Hva er dine anbefalinger knyttet til arrangement og treninger som mange barne og unge er med på?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg vil oppfordre alle arrangører om å gjøre ei vurdering om, i en slik situasjon vi er i nå, faktisk skal gjennomføre den type aktiviteter. Vi må sette oss ned og gjøre en vurdering sammen med kriseledelsen i kommunen om hva vi offisielt skal anbefale, men jeg håper at alle nå kjenner si besøkelsestid og tenker gjennom hva som er nødvendig.

– Det er mange som kan bli redd i en slik situasjon som vi er i. hvordan skal vi håndtere det?

– Jeg forstår at folk er bekymra, og det er også grunn til bekymring. Men vi må gjøre vårt aller, aller beste for å begrense smitte. Primært til de svakeste i samfunnet, men også av hensyn til at vi skal ha nok folk på jobb til å gjøre de nødvendige tjenestene vi er avhengig av.

– I sosiale medier er det flere som kaller korona-situasjonen vi er i for hysteri. Hva vil du si til dem?

– Jeg tror ikke vi kan være i nærheten av å kalle dette hysteri når vi se situasjonen i Italia, hvor det er mange, mange døde som følge av virussjukdommen. Og når vi ser de tiltakene som skjer rundt oss, tror jeg vi må ta innover oss at vi står i en krevende situasjon og at vi må gjøre de nødvendige tiltakene. Jeg opplever i stor grad at befolkning og innbyggere er klar til å ta det ansvaret.

– Det er også mange som etterlyser flere og strengere tiltak?

– Da Molde kommune gikk ut med de tiltakene for et par dager siden, hadde jeg forventet tilbakemeldinger. Men de vi har fått går mer på at vi burde gjort det før og gjort mer. Vi er beredt på å gjøre både mer og mer inngripende tiltak, men først må vi få oversikt over situasjonen, sier han.