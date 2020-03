Helseforetaket om koronastatus og smittesituasjon

Nyheter

SISTE: Barnehagebarnet i Molde var likevel ikke smittet med koronoviruset. Det bekrefter Hege Hegle i Helse Møre og Romsdal overfor Rbnett kl. 17.40.

Hilde Johansen, kommunikasjonssjef i Molde kommune, forteller om stor lettelse i Molde kommune etter avklaringen.

Vi oppdaterer saken med hvilke følger dette får for de mange i Eidsvåg som er i karantene.

Fagdirektør Torstein Hole og smittevernlege Jørn-Åge Longva holdt pressekonferansen. Adm. dir. Øyvind Bakke er i karantene fra i dag, og deltar ikke.

Dette ble sagt på pressekonferansen:

En smittet på sjukehus

Hole opplyser at de har en pasient med bekreftet koronasmitte ved Ålesund sjukehus.

– Scenariet som utspiller seg nasjonalt og lokalt kan få følger for ulike pasientgrupper. Det vil variere mellom sjukehus og ulik kapasitet. I dag har vi avlyst alle gruppebaserte pasienttilbud. Det er for å beskyttet pasienter, og hindre smitte inn i sjukehusa.

Hole sier de nå kartlegger tilgjengelig personell, ut fra de siste retningslinjene.

– Det er i dag innført forbud for ansatte mot reiser, både i arbeid og i fritid.

Han minner ellers om begrensninger i besøk til sjukehusa, bare de helt nødvendige. Og ved føde og barsel kan bare far komme på besøk.

Det blir også begrensning for pårørende til å bli med i luftambulanse.

– Regjeringa har bedt om adgangskontroll ved sjukehusa, og kartlegger nå hvordan dette kan gjøres. Det vil bli gjennomført på ulike måter ved de ulike sjukehusa.

På spørsmål fra Sunnmørsposten om kapasitet, sier Hole at de har plass til ca. 30 pasienter ved intensivavdelingene.

Per i dag er det ingen på intensiv med korona.

Får prøvesvar kl. 17.30

Endelig prøvesvar for barnehagebarnet i Molde, er klart 17.30, opplyser Hole. Han understreker at barnet ikke er alvorlig sjukt.

NRK stiller spørsmål om mange som er i karantene i Eidsvåg. Svaret er at det er kommunene som har oversikt over karantene-situasjonen i de ulike kommunene.

– Vi regner ikke med at det blir mange barn som trenger hjelp i sykehus, men vi er forberedt på at det kan skje, sier Hole.

Foreløpig mener foretaket at de har tilstrekkelig med respiratorer.

Hva gjelder bemanning, blir det klart i kveld hvordan situasjonen er etter de nye påbudene torsdag, der alle som har vært i utlandet skal i karantene.

– Fra i morgen regner vi at vi må begynne å redusere kapasiteten for planlagte operasjoner. Men de som har time og ikke er i risikogrupper, skal møte til time som planlagt, sier Hole.

Hva gjelder adgangskontrollen til sjukehusa, vil det merkes ved at flere innganger vil bli stengt.

– Man vil begrense trafikk for pårørende bla a til akuttmottak. Så avventer vi flere råd, og kan bli mer konkret etter hvert.

– Vi ønsker at publikum skjønner at vi MÅ være restriktive, og MÅ ha regler. Det er innlagte pasienter som har svært alvorlig sjukdom, og må gjøre vurderinger i hvert tilfelle.

Mange ringer

Hole sier de får svært stor pågang i helseforetaket både fra egne ansatte og utenfra.

– Vi planlegger en telefon for pårørende av innlagte pasienter, som vi prøver å få i effekt fra fredag.

På spørsmål fra NRK om folk kan regne med et godt helsetilbud, svarer Hole bekreftende:

– Som regjeringa har understreker i dag, prøver vi å bevare det tilbudet så godt som mulig.

Regner med rask økning i smitte

Hole regner med en rask økning i smittetilfeller de neste par ukene. – Det er vi alle ganske sikre på.

På spørsmål om tiltak kom for seint, sier Hole:

– Hver gang er det slik at hvis man gjør tiltak tidlig, mener folk man er hysterisk. Og når situasjonen utvikler seg, mener mange at det var for lite og for seint med tiltak.

På spørsmål om hvordan ansatte opplever situasjonen, sier Hole:

– De ser for seg en framtid med stor belastning i hele helsetjenesten de neste månedene. Ulike tiltak skal hjelpe til med at ansatte holder seg friske.

Sunnmørsposten spør om det fins helsepersonell som kan hankes inn:

– Det kan hende, men vi håper på at studenter som nå ikke skal studere, kan brukes. Det samme gjelder pensjonister, og helsepersonell i andre jobber.

Vi opplever en uro

Sunnmørsposten spør hvordan det er for Hole og Longva å stå midt opp i dette:

– Det er riktig, dette har vi ikke opplevd før. Vi er spente på utviklinga lokalt og nasjonalt. Det preger oss, at vi ikke vet hva som vil skje. Det er en uro rundt dette for alle i helsevesenet nå.

Longva understreker at tiltakene som nå gjøres, er ting som har ligget i planer, og som er blitt øvd på tidligere.

Hva gjelder smittevernutstyr, sier Hole at de har nok for en periode, men at det nasjonalt jobbes med å skaffe mer utstyr.

Pressekonferansen ble avsluttet kl. 17.22. NRK gjør egne intervjuer de vil sende i sin nyhetssending seinere i kveld.