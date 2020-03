Helse Møre og Romsdal hever beredskapsnivået til gult

Nyheter

I kjølvannet av smittespredninga i Norge og I Møre og Romsdal, har ledelsen i helseforetaket besluttet å heve beredskapsnivået til gult. Det melder helseforetaket i ei pressemelding.

Gul beredskap blir etablert når det har oppstått en uavklart situasjon eller det er stor fare for at uønska alvorlig hendelse kan inntreffe.

– I nåværende situasjon vil sjukehusene potensielt få stor belastning av smitteførende pasienter med isoleringsbehov i en enhet. Det er da fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til. Derfor hver vi beredskapsnivået for å være i bedre stand til å planlegge for dette, sier Bakke.

Konkret vil dette få følgene konsekvenser:

Planlagt aktivitet vil bli vurdert fortløpende, dette gjelder både kirurgisk aktivitet og poliklinisk aktivitet

Kursaktiviteter innen pasient- og pårørendeopplæring hvor pasientgrupper samles fysisk blir utsatt eller avlyst

Det vil bli ytterligere restriksjoner i reise- og møteaktivitet for ansatte

Helseforetaket innførte onsdag restriksjoner når det gjelder besøk på sjukehusene og institusjonene.

– Vi ber pårørende unngå besøk inne på sjukehusa om det ikke er helt nødvendig. Vi ber besøkende som har et særskilt behov om å ta kontakt med avdelinga før de kommer. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte inne på sjukehusa, sier fagdirektør Torstein Hole.

Det samme gjelder fødende, som kun får ha besøk av partner.