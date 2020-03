Flere skoler og barnehager stengt

Nyheter

Onsdag ble det kjent at et barn i Eidsvåg har testet svakt positivt for koronaviruset. Barnet går i Eidsvåg barnehage, og som følge av den mulig positive prøven, ble barnehagen, barne- og ungdomsskolen, Eidsvåg legekontor og Nessethallen stengt.

Høgnakken barnehagen hadde mulige koblinger til Eidsvåg barnehage, og besluttet også å holde stengt. På sine hjemmesider skriver barnehagen at et barnehagebarn har utviklet symptomer, og at barnehagen stenges inntil prøvesvar foreligger.

Sunndal kommune har også besluttet å stenge to barnehager, siden to ansatte har vært i kontakt med barnet som har testet svakt positivt for korona i Eidsvåg, opplyser de sent natt til torsdag.

Torsdag har kommuneoverlegen i Vestnes besluttet å stenge Fiksdal skole og barnehage, som følge av mistanke om mulig koronasmitte.

Barnehagen og skolen i Angvik i Gjemnes er også tenkt, som følge av koblinger til Eidsvåg barnehage og barne- og ungdomsskole.