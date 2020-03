Barnehagebarn ikke smittet av korona likevel

Nyheter

Molde kommune iverksette onsdag kveld flere tiltak etter at et barn ble innlagt ved Kristiansund sjukehus for mulig koronasmitte. Det ble da opplyst at den første prøven ikke var entydig. Torsdag ettermiddag opplyste Helse Møre og Romsdal at den andre prøven var negativ.

– Dette er svært gledelig både for familien og for oss, sier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Barnet er nå utskrevet fra sjukehuset.

Se helseforetakets pressekonferanse i opptak Barnehagebarnet ikke smittet - én i korona-isolat på Ålesund sjukehus Barnehagebarnet i Molde var likevel ikke smittet med koronoviruset. En sjukehuspasient i Ålesund har koronasmitte. Det innføres adgangskontroll ved sjukehusa i fylket. Ansatte forbys å reise i jobb og privat.

Over 100 i karantene

Eidsvåg barnehage, Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Eidsvåg legekontor og Nessethallen ble stengt på grunn av smittemistanken..

Også Høgnakken barnehage i Molde ble stengt på grunn av en mulig kopling til det antatt smitta barnet. Vel 100 personer ble langt satt i karantene, og antallet var ventet å stige.

Ved sjukehuset ble 15-20 ansatte satt i karantene, opplyser helseforetaket.

Flere skoler og barnehager stengt Flere skoler og barnehager er stengt som følge av mulig positiv korona-prøve hos et barn i Eidsvåg.

Åtte smitta

Torsdag ettermiddag var åtte personer registrert smittet i Møre og Romsdal, ifølge oppdaterte tall VG har hentet inn:

Ålesund 4

Molde 1

Rauma 1

Sula 1

Ørsta 1