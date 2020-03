Både skole og barnehage stengt i Fiksdal

Nyheter

Familien til barnet hadde vært på besøk i en annen kommune, og er nå satt i karantene. Beslutningen om å stenge oppvekstsenteret ble tatt av kommuneoverlegen i samråd med fylkeslegen.

– Det er nå tatt prøver av familien, som består av to voksne og ett barn. Vi venter at resultatet skal foreligge fredag ettermiddag, sier kommuneoverlege Jan Fjeldheim til Rbnett.

Han oppfordrer alle som viser tegn til luftvegssjukdommer å ta kontakt med lege. Da vil de bli ringt opp igjen slik at man avtaler hva som skjer videre, opplyser Jan Fjeldheim.

Torsdag morgen var hele kriseledelsen i Vestnes kommune i møte.

– Vestnes kommune følger rådet fra Folkehelseinstituttet om at helsepersonell som har vært i områder med utbredt smitte skal være heime fra arbeid i 14 dager. Kriseledelsen i kommunen og kommuneoverlegen har avtalt møtepunkt for sammen å håndtere situasjonen og være forberedt. Vi vurderer kontinuerlig aktuelle tiltak. Torsdag formiddag er status at vi har sendt inn seks prøver, antall karanterer er fire, ingen er smittet, sier ordfører Geir Inge Lien.