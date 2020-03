Arbeiderpartiet avlyser fylkesårsmøtet

Nyheter

Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti bestemte torsdag kveld å utsette det kommende fylkesårsmøtet på ubestemt tid. Møtet var planlagt til 21. og 22. mars på Scandic Hotel Alexandra i Molde.

– Slik situasjonen er nå, kan vi ikke samle om lag 160 personer over to dager. Det er beklagelig at vi ikke får gjennomført årsmøtet som planlagt, men vårt fremste ansvar nå er å bidra til å bremse utbredelsen av koronaviruset i tråd med anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i en pressmelding.



Han viser til at Molde kommune ved kommuneoverlegen har tidligere i dag lagt ned forbud mot alle arrangement over 100 deltakere. Retningslinjer fra regjeringen og Folkehelseinstituttet er også tydelige på at slike møter bør unngås. Derfor utsettes årsmøtet.

Det er ikke tatt stilling til når årsmøtet kan avholdes, heter det.

Alle møter stoppes



– Forberedelsene til årsmøtet stanses nå, og vi må avvente utviklingen av pandemien og oppdateringer fra helsemyndighetene før vi kan ta stilling til når årsmøtet kan avholdes, sier Kjølmoen.



Også alle andre møter i regi fylkespartiet, blant annet planlagte møter på Sunnmøre i neste uke, utsettes. Fylkespartiet oppfordrer også kommunepartiene til å utsette alle fysiske møter inntil videre.

Svært bekymret



Styret har også vedtatt følgende uttalelse:



«Møre og Romsdal Arbeiderparti er svært bekymret for den pandemien vi nå opplever og de konsekvensene det kan får for enkeltmennesker, sivilsamfunnet, næringsliv og andre. Først og fremst går våre tanker til dem som er rammet av viruset, samt helsepersonell og andre som står ovenfor en arbeidssituasjon som kan bli enormt krevende. Vi vil oppfordre alle til å følge råd og pålegg fra myndighetene og ikke minst til å stille opp for hverandre i tiden framover. Det er gjennom sterke fellesskap vi kan stanse framveksten av dette viruset, ikke hver for oss».