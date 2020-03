– Trenger klare vedtak fra sentrale myndigheter

Nyheter

– Jeg håper nå sentrale myndigheter hjelper oss med å ta beslutningene, sier Cato Innerdal. Han mener sentrale myndigheter nå må slutte å gi kommunene anbefalinger – og i stedet gi vedtak. Det vil virke mye sterkere og gjøre det langt lettere for kommunene i den krevende situasjonen de nå står i.

– Nå er det alvor, understreker Innerdal.

– Vi står overfor en fase av spredningen som gjør det mer uoversiktlig og vanskelig for oss i kommunene å treffe avgjørelser. Nå må også sentrale myndigheter gjøre tydelige vedtak, ikke bare anbefalinger som gir rom for ulike løsninger i kommunene som allerede har store utfordringer og som gjør sitt beste for å begrense smittespredningen.

– Bør skolene stenges nå?

– Konsekvensen av en slik beslutning for vår tjenesteproduksjon – med stengte barnehager og skoler – vil være veldig stor. En slik avgjørelse vil ha store driftsmessige konsekvenser. Men det er bare snakk om tid før vi får den neste smittede her. Og jeg håper sentrale myndigheter hjelper oss med å ta den beslutningen. Dette er en vanskelig beslutning å ta lokalt, sier Innerdal. Han jobber nå tett både opp mot fylkesmannen, nabokommuner og Ålesund og Kristiansund for å sørge for at de gjør like tiltak.

– Mener du nå at skolene bør stenge?

– Jeg håper at sentrale myndigheter kommer med en beslutning som gjør det enklere for oss i kommunene å ta ballen videre.. Og da er det jo særlig skole som har vært oppe nå, sier Innerdal. Molde besluttet i går kveld å stenge alle institusjonene sine. Det er møte i kriseledelsen i dag. Det kan komme både nye retningsliner for cruisetrafikk og for antall folk på arrangementer i løpet av dagen.

