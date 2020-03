– Ikke ring legevaktstelefonen hvis du ikke er sjuk!

Nyheter

– Vi er å kontaktet av leder for akuttmottaket og legevaktsentralen. De kjører nå trippel bemanning for å ta unna telefonene. Likevel er det ikke nok. De klarer ikke ta unna antall henvendelser. Nå er det ekstremt viktig at kun de som er sjuke og trenger legehjelp ringer, sier Innerdal.

– Er du ikke syk – ikke ring! Folk som trenger legehjelp kommer ikke gjennom, sier han.

Han presiserer at legevakttelefonen ikke er noen informasjonssentral og at folk som ønsker informasjon må finne andre kanaler.

– Folk må slutte å ringe. Og det må skje nå!, sier Innerdal.