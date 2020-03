– Elever skal «møte» til time fredag morgen

Nyheter

Skolen har lagt ut informasjon om hjemmeundervisning på sin hjemmeside.

– Vi bruker den digitale plattformen It's Learning. Der har elevene en timeplan og elevene en timeplanen. Den timeplanen går akkurat som vanlig de to neste ukene. Skal du ha to timer matematikk fredag morgen fra kl. 08.15, skal du som elev «møte» til disse timene på plattformen, forteller Jens Ove Nakken.

Må ha faglig progresjon

Nakken forteller at læreren vil legge ut undervisningsopplegg, oppgaver, det kan være innleveringer og andre løsninger for å gjøre skolehverdagen så normal som mulig - uten at elevene møter på skolen. Noen lærere bruker også andre plattformer i tillegg, som Office 365-pakka.

– Den faglige progresjonen skal gå som vanlig. Det er veldig viktig. Når dette er over, skal elevene ha standpunktkarakter, og termin 2-karakter. Da må læreren ha vurderingsgrunnlag. Vi forutsetter at elevene er på samme nivå faglig, som de ville vært i en normal situasjon, sier Nakken.

På hjemmesida oppfordrer skolen elevene til å laste It's Learning-appen på sin mobiltelefon og tillate varslinger slik at de holder seg oppdater. Foresatte oppfordres til å følge opp skolearbeidet hjemme og motivere elevene til å holde læringstrykket oppe i en spesiell situasjon.

NB: Elever som blir sjuke i stengeperioden skal melde fra til sin faglærer. Har eleven fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet ut skoleåret som følge av coronaviruset. Eleven skal i stedet bruke egenmelding.

– Spesiell stemning

Hos Bergmo ungdomsskole forteller Frank Ove Sæther at de har planlagt for situasjonen med stengte skoler.

– Vi vil starte skoledagen som vanlig, og holde elevene i aktivitet fra halv ni til to. Skoledagen starter med at de logger på, og at lærer forsikrer seg om at alle møter opp. Det kommer til å bli en del innleveringer, både av tekst og videosnutter, slik at vi får dekt opp muntlige fag. Vi har også tenkt til å få til en del ting på praktisk-estetiske fag, sier Sæther. Han forteller at skolen bruker alle modulene til Office 365, inkludert videofunksjonen Teams.

– Vi vil ikke ha alt på plass fredag morgen, men vi skal få gjort mye. Og blir dette langvarig, vil vi holde læringstrykket oppe hele tida, sier Sæther, og legger til at det blir anledning for lærerne å følge opp enkeltelever ved behov med direkte kontakt.

Sæther tror den den tradisjonelle eksamen for 10. klasse kan ligge tynt an, men er sikker på at skolen skal finne alternativer for å gi forsvarlige vurderinger.

– Situasjonen vi står i er både litt spennende og litt skummel. Det var en spesiell stemning da elevene pakket pc-er og bøker i dag. Jeg ble litt rørt også, det var av elevene som med sørgmodige øyne sa: Ha det, Frank - håper det ikke blir så lenge til vi ses. Ungdommene skjønner alvoret, sier Sæther. Som håper og tror elevene vil juble tilsvarende når skolene kan åpne igjen.