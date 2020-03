Nyheter

På sine hjemmesider har Folkehelseinstituttet lagt ut en video hvor ei ung jente intervjuer en lege om koronaviruset. Der får du grunnleggende informasjon om viruset og svar på mange spørsmål. De skriver at det er viktig å snakke med barn om koronavirussjukdommen for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.