Mer overforbruk i Hustadvika

I torsdagens formannskapsmøte vil kommunedirektør Per Sverre Ersvik be om at budsjettet økes med 9,2 millioner kroner - penger som må tas fra disposisjonsfondet. Det skjer etter at enhetene i kommunen i lang tid har vært pålagt en knallhard budsjettdisiplin for å bli kvitt gammelt overforbruk og få kommunens økonomi i balanse.