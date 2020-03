Matbutikkene har iverksatt koronatiltak

Nyheter

Coop Norge har satt ut desinfiserende middel til kundene i de fleste butikkene. I tillegg vaskes berøringspunkter som panteautomater og bankterminaler minst tre ganger om dagen, skriver DinSide.

– Håndtak på handlevogner og handlekurver skal vaskes hver dag, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Rema 1000 har også trappet opp vaskerutinene i butikkene som følge av koronaviruset.

– Vi har innført rutiner med desinfisering av vogner, kurver og andre kontaktflater som bankterminaler og tastaturer flere ganger daglig, sier kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Norgesgruppen og Coop Norge tilbyr ikke lenger smaksprøver til kundene i butikkene.

Norgesgruppen mener at de allerede har gode nok rutiner for hygiene og renhold i deres butikker, men at ansatte skal være ekstra påpasselige med at disse følges.