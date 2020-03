Har satt krisestab, innfører reisestopp og innstramming av møter og arrangement

Nyheter

Onsdag ettermiddag melder Møre og Romsdal fylkeskommune at de har satt krisestab og følger korona-situasjonen tett. I pressemeldinga skriver de også at de har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte.

Følgende tiltak trer i kraft fra 11.mars:

Forrige uke ble det innført reisestopp for alle utenlandsreiser for elever og ansatte. Dette betyr blant annet at skoleturer dessverre må avlyses så lenge forbudet varer. Onsdag er det vedtatt stopp for alle tjenestereiser i både inn- og utland. Kun helt nødvendige tjenestereiser innenlands kan bli godkjent.

alle ansatte og elever som har vært og nå kommer hjem fra utlandet, skal holde seg hjemme i 14 dager. I denne perioden skal ansatte, så langt det er mulig, arbeide hjemmefra. Elevene får tilrettelagt undervisning.

Fylkeskommunale møter og arrangement med flere enn 15 deltakere blir avlyst. Dette gjelder også deltakelse på eksterne arrangement, der det er tenkt at ansatte og elever skal delta.

Skole og undervisning blir inntil videre gjennomført, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Politiske møter blir gjennomført med maks 15 personer til stede. Møtene vil bli streamet på fylkeskommunens nettsider.

Fylkeskommunen kommer også med råd for ansatte: