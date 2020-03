Håper på nasjonalt cruisevedtak

Nyheter

– Foreløpig er ikke dette akutt for verken Molde eller Åndalsnes. Vi får det første cruiseskipet hit den 12. april. Men vi håper at vi innen den tid har fått et nasjonalt vedtak rundt dette, sier Akselvoll på spørsmål om havnene i Molde og på Åndalsnes vil ta imot cruiseskip nå. Det er cruiseskipet Aida Diva som kommer.