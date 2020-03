Dette er FHIs reiseråd

Nyheter

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge.

Dette er områdene med utbredt spredning:

Hubei-provinsen i Kona, Iran, Sør-Korea, Italia, Østerrike - Tirol.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).

Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til

Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.

Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.

Risiko for hjemmekarantene i Norge dersom man blir syk etter reisen.

Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Forebyggende råd:

God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.

Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen:

Rådene gjelder for alle - inkludert helsepersonell

Hjemmekarantene gjelder for alle personer som har vært i område med utbredt smittespredning. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

personer som har vært i område med utbredt smittespredning. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Hvis du har kommet hjem fra et område med utbredt smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

På nettsidene til Folkehelseinstituttet oppdateres situasjonen fortløpende.