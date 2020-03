Barn i Eidsvåg barnehage trolig koronasmittet - 100 personer settes i karantene

Nyheter

Krisestaben i Molde kommune sitter onsdag kveld i møte etter at et barn trolig er smittet av koronavirus.

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde opplyser onsdag kveld at barnet er testet og prøvesvaret er svakt positivt.

– Det betyr at det første prøvesvaret ikke var helt tydelig, og ny prøve er tatt. Vi venter på endelig bekreftelse.

Barnet er innlagt på barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus. Helse Møre o Romsdal sendte onsdag kveld ut denne pressemelsingen:

"Mogleg positiv koronaprøve på innlagt barn ved Kristiansund sjukehu. Det er tatt ein ny prøve, og resultatet vil vere klart i morgon. Inntil vidare vil barneavdelinga i Kristiansund vere stengt for nye pasientar.

Eit barn innlagt på Kristiansund sjukehus har testa svakt positivt på koronavirus. Det er tatt ein ny prøve, og eit endeleg prøvesvar vil vere klart torsdag ettermiddag.

- Barnet er stabilt, og barneavdelinga i Kristiansund har gjort dei smitteverntiltaka som er nødvendig, Barnet, som har ein luftvegsinfeksjon, blei rutinemessig testa på sjukehuset, seier fagdirektør Torstein Hole.

Andre barn frå Nordmøre og Romsdal som treng innlegging på sjukehus vil no bli sendt til barneavdelinga ved Ålesund sjukehus.

Tilsette som har vore i kontakt med barnet blir satt i karantene til endeleg prøvesvar føreligg. Det dreier seg om ca 15-20 personar."

Kommuneoverlegen er ikke sikker på smittekilden. Dette er et av mange områder det jobbes på onsdag kveld, men en mulig kilde er et familiemedlem som har vært i utlandet.

- Barnet ble sjuk sist uke, for så å bli bedre igjen. I helga ble barnet sjuk igjen, forklarer Innerdal.

Barnet går i Eidsvåg barnehage, der det er 62 barn og 18 voksne. Alle disse barna og de ansatte blir satt i karantene. Foreldre til de andre barna i barnehagen er ikke satt i karantene.

– Foreldre til andre barn blir ikke satt i karantene så lenge barna er friske, opplyser Innerdal.

– Er det aktuelt å stenge skolen i Eidsvåg?

– Ikke nå. Det er kun personer som kan ha hatt kontakt med barnet som settes i karantene, sier Innerdal.

Barnet var også i en barnedåp sist helg. Der var det 30 gjester og serveringspersonale, som også må i karantene.

- Barnet har også vært på legekontoret i Eidsvåg. Derfor er kontoret også stengt, forklarer Innerdal.

Leder i kommunens krisestab Torgeir Dahl, og Cato Innerdal sier at det utover kvelden onsdag blir tatt kontakt med alle som kan ha hatt kontakt med barnet. Både foreldre i barnehagen, dåpsgjester og serveringspersonale og besøkende på legesenteret.

Molde kommune har onsdag kveld et stort apparat i sving for å får varslet fort. Det er også kalt inn ekstra legehjelp for å drive smitteoppsporing.

– Det er nå kjempeviktig å komme i kontakt med alle som kan ha hatt kontakt med barnet, sier Torgeir Dahl.

De som trenger legehjelp, og normalt skulle brukt legesenteret i Eidsvåg, får nå tilbud om timer ved andre legekontor i kommunen.