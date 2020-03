– Jeg har det bra

Nyheter

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand bekrefter onsdag ettermiddag at det første koronatilfellet i Rauma er konstatert.

Åndalsnes Avis omtalte omtalte nyheten først.

– Det er en mann som er smittet. Han er i god allmenntilstand tatt i betraktning at han har fått påvist positiv prøve. Han er nå isolert, sier Aursand til Romsdals Budstikke.

– Er mannen i noen risikogruppe?

– Nei. Han er ikke det. Men han har vært i kontakt med andre som nå er satt i karantene.

– Hvordan ble han smittet?

– Han har vært på noe møtevirksomhet i Østerrike. Andre som oppholdt seg i det samme lokalet fikk senere smitten påvist. Da han begynte å utvikle symptomer etter at han var kommet hjem tok han kontakt med meg. Han ble umiddelbart sendt i karantene inntil vi visste noe mer. Nå når prøven viser korona-smitte så er han gått over i isolat. Han er ikke på sjukehus, men han er isolert, og oppholder seg alene, sier Aursand.

– Har det bra

Romsdals Budstikke har vært i kontakt med den smittede mannen. Han er rundt 50 år, men vil ikke stå fram med navn. Han sier at han sitter isolert på hytta og har det bra.

– Jeg har hatt feber noen dager, men er i fin form nå. Jeg har det jeg trenger her og får god oppfølging om jeg trenger det. Jeg regner med å bli her i alle fall en fjorten dagers tid, sier mannen, som vil avdramatisere situasjonen for sin egen del.

Han er godt fornøyd med hvordan helsevesenet håndterte situasjonen.

– De har håndtert dette på en veldig fin måte. Svaret kom raskt, sier mannen.





– Forbilledlig

Mannen som er smittet er fra Rauma, og jobber ikke i helsevesenet. Han har opptrådt så ryddig at Aursand føler at situasjonen er under kontroll.

– Han har opptrådt forbilledlig. Det gjør at det er mulig for oss å finne ut hvordan smitteforløpet henger sammen og få kontroll.

– Hva gjør dere i forhold til andre som kan være smittet via mannen?

– Jeg har snakket med Folkehelseinstituttet og framlagt et detaljert hendelseforløp, slik at de kan drive smitteoppsporing. Vi har videre vært i kontakt med personer som den smittede mannen har vært i kontakt med, og som nå er satt i karantene. Det er et begrenset antall personer, sier Aursand.

– Hvordan endrer dette smitte-situasjonen i Rauma?

– Situasjonen endrer seg ikke egentlig. Vi er nå mer enn 500 mennesker i landet som er korona-positive. Vi legger opp til mer restriktive regler her i Rauma som i andre kommuner som for eksempel Molde og Kristiansund. Det gjør vi på generelt grunnlag. Ellers er ikke dette alene noe grunnlag for noen spesielle tiltak.

Var ventet

Kommuneoverlegen er på ingen måte overrasket over at det er en bekreftet smittet person i Rauma.

– Ventet du dette?

– Ja. Det var bare et tidsspørsmål før det ville skje. Vi kommer til å oppleve flere. Myndighetene antyder at 2,2 millioner mennesker blir smittet i Norge og 733.000 av disse blir sjuke. Hvis det stemmer blir det fort endel sjuke i Rauma også.

– Hvordan ser du på det?

– Det er om å gjøre å få spredningen forsinket så mye at ikke alt kommer på en gang slik at samfunnstrukturer bryter sammen, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Fra før er det påvist to tilfeller av koronasmitte i Ålesund, ett i Sula og ett i Molde.