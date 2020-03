Setter opp telt for prøvetaking, avlyser kommunestyremøte, planlegger å stenge sjukeheim for å håndtere korona-smitta – og etterlyser nasjonale retningslinjer

Nyheter

Mellom tiltakene Innerdal og kommuneledelsen setter i verk, er:

Alle arrangement i regi av Molde kommune med mer enn 15 deltakere avlyses, inkludert møte i kommunestyret, og 10-årsjubileet for Moldebadet.

Etablerer stasjon for prøvetaking med telt på Sagbakken for mulige koronapasienter

Etablerer egen info-telefon for korona-relaterte spørsmål.

Molde kommune avlyser alle arrangement Kommunen redegjør for sine korona-tiltak via ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Planlegger å stenge en sjukeheim for pasienter, for å kunne bruke den til å ta hånd om korona-sjuke. Dette i samarbeid med helseforetaket. Settes i verk når situasjonen krever det.

– Spørsmål om tid

– Det er bare snakk om tid før vi får flere korona-smitta. Vi har så langt bare en med korona-smitte, men det kan bli mange. Derfor gjør vi nå tiltak for å kunne håndtere situasjonen også om vi får et større antall. Tiltakene kan nok oppleves som nokså drastiske, men det er nødvendig å være i forkant, sa kommuneoverlege Cato Innerdal til formannskapet.

Etterlyser konkrete retningslinjer

Innerdal og kommuneledelsen etterlyser nasjonale retningslinjer. Som det er nå, er det opp til kommunelegen å avgjøre hvor strenge tiltak som innføres.

– Vi har bedt Helsedirektoratet om tilbakemelding på konkrete forslag når det gjelder vurdering av arrangementer, så langt uten å få svar. Vi ønsker oss felles retningslinjer, at for eksempel Molde og Hustadvika kunne ha samsvarende tiltak, sa Torgeir Dahl.

– Som et bilde kan en si at sentrale myndigheter under et angrep overlater forsvaret av landet til lokale skytterlag. Men det hjelper lite om en avdeling holder stand, om naboen slipper fienden gjennom. Vi må gjøre det samme over alt, dette utfordrer vi nå sentrale myndigheter på, sa Innerdal.





Sjukeheim til koronapasienter

– Om smitten sprer seg raskt og det blir mange tilfeller, må kommunen forberede seg på å avlaste sjukehuset. Derfor planlegger vi å kunne tømme en sjukeheim til slikt bruk, og håper da å kunne ta i mot 85 pasienter der, sier Innerdal.

– Hvilke sjukeheim skal tømmes for pasienter?

– Det kommenterer vi ikke ennå, sier Innerdal.

– Når er det snakk om å flytte pasienter fra sjukeheimen?

– Her vil vi være i tett dialog med helseforetaket. Flytting av pasienter skjer først om det begynner å nærme seg sprengt kapasitet på sjukehuset. Vi håper jo at det ikke blir nødvendig, men må planlegge for at det kan skje, sier Innerdal til Rbnett.

I formannskapet spurte Kim Thoresen-Vestre om en ikke kan bruke for eksempel hotell til formålet.

– Det har vi vurdert. Men en sjukeheim er tilpassa behandling av sjuke, smittevern, og reinhold, sa Innerdal.

Prøvetelt og korona-telefon

Assisterende kommuneoverlege Signe Hjort opplyser at Molde kommune nå får satt opp en egen telefon der folk kan ringe med spørsmål om korona. Telefonen blir bemannet på dagtid. Nummeret blir klart onsdag .

– Vi regner med at det vil kunne avlaste en del, vi får svært mange henvendelser, nær sagt døgnet rundt, sier Innerdal.

Kommunen jobber nå også med å sette opp "Drive through"-stasjon for prøvetaking, med eget telt ved Sagbakken vest for sjukehuset.

– Vi regner med å ha denne operativ fra i morgen onsdag. Folk kan da kjøre inn med bil, og prøve blir tatt mens pasienten er i bilen. sier Innerdal og Hjort.