Riktig av MFK å avlyse treningsleir

Nyheter

Molde Fotballklubb skulle tirsdag reist til Spania på treningsleir. I går ble det besluttet at laget blir heime. Årsaka er situasjonen rundt koronaviruset. Dette er en riktig beslutning av klubben, og i tråd med råd om å begrense reisevirksomhet. Når en eliteserieklubb reiser på treningsleir er det med et stort apparat, inklusiv lege og medisinsk apparat. I en situasjon hvor det er mye usikkerhet er det riktig av MFK å vise ekstra varsomhet.

Fotballklubbene er signalbedrifter i det lokale næringslivet. At både KBK, Rosenborg og MFK velger å avlyse sine planlagte Spania-turer viser at de tar reiserådene på alvor. Ikke minst er det viktig å ta i betraktning at situasjonen endrer seg raskt. Klubbene mister viktig trening, og må nå jobbe med å få på plass alternativt opplegg. Ved å avlyse reisa tar de ansvar for seg sjøl, men også for omgivelsene. Slik må alle virksomheter tenke i den situasjonen som har oppstått. I løpet av de siste dagene har anbefalingene for karantene blitt oppdatert flere ganger.

Folkehelseinstituttet gikk i går ut med nye oppdaterte råd. På bakgrunn av disse har en rekke arrangører valgt å avlyse store arrangement. Det er bekreftet at smitte nå er overført i Norge. Flere steder i landet er det skoler som er stengt, og store arbeidsplasser som har valgt å sette mange ansatte i karantene. Samtidig har fire personer med smitte blitt lagt inn på sjukehus. Eksperter beskriver at man nå har gått inn i en ny fase. I en slik situasjon er det viktig at man følger de råd som blir gitt, og at kommuner og offentlige etater er offensive i informasjonsarbeidet.

Når en sak dominerer nyhetsbildet kan det føre til at publikum etter en tid blir lei. Dette bør ikke få bli en slik sak. Først og fremst skal man tenke på dem som er i faresonen. Flere av de tiltakene som nå innføres kan oppfattes som overdrevne i en travel hverdag. Samtidig vil et kraftig sykdomsutbrudd svekke den samlete beredskapen i samfunnet. Derfor er det viktig at bedrifter tar ansvar, og at beredskapsplaner blir fulgt.