Kommunelegene avgjør koronaberedskap

Mens livet går som vanlig i mange kommuner, er andre preget av strenge restriksjoner for å unngå spredning av koronavirus. I Stavanger avlyses arrangementer innendørs med mer enn 500 deltakere, og i Bærum er skolekantiner stengt. Årsaken er at det opp til hver enkelt kommunelege å håndheve anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, skriver Aftenposten.

– I dag er det opp til hver kommune­overlege å ta avgjørelser, svarer fagdirektør Svein Lie sier Helsedirektoratet til avisen.

Det er særlig risikovurdering knyttet til matservering, transport, størrelse og faren for kontakt som må vurderes. Nylig ble det tillatt å holde et arrangement for 4.000 personer fordi det var strenge regler for kontakt, matservering og håndhygiene. I Oslo valgte kommunen derimot å avlyse Holmenkollrennet fordi den fryktet at trengselen på T-banen ville medføre risiko for smittespredning.

– Foreløpig har vi gitt kommunene i ansvar å følge opp med egne vurderinger. Hvis vi skulle merke at dette fører til urimelige og ikke mist uforsvarlige løsninger, må vi ta grep, sier Lie.