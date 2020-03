Knalltøffe koronatiltak i Hustadvika

Nyheter

– Vi rigger teststasjonen slik at folk kan kjøre opp til en port, og helsepersonell kan gå ut på en beskyttet måte og få tatt prøven uten at den som kan være smittet trenger å gå inn og utsette andre for smitte, sier kommunalsjef og beredskapskoordinator Jan Morten Dale i Hustadvika kommune. Det er ikke avgjort hvor teststasjonen skal etableres, men den vil være på plass i sentrum av Hustadvika i løpet av få dager.

Molde kommune avlyser alle arrangement Kommunen redegjør for sine korona-tiltak via ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Lang rekke tiltak

Hustadvika kommune etablerte krisestab for to uker siden og har innført en rekke tiltak for å demme opp for koronasmitten:

Alle arrangement i regi av Hustadvika kommune avlyses.

Møtevirksomhet med mer enn 15 deltakere avlyses – det gjelder også politiske møter.

Alle ansatte oppfordres til ikke å delta på kultur eller idrettsarrangement.

Ansatte blir anbefalt å ikke dra til utlandet i egen ferie. Alle står fritt til hvor de vil reise på ferie, men arbeidsgiver gir en anbefaling, for å bidra til redusering av smitte. De som likevel velger å reise på ferie til utlandet må påregne en karantene i etterkant.

All reiseaktivitet til ansatte er kartlagt, både reiser som har vært gjennomført og som er planlagt.

Kommunen har kartlagt alle ansatte som har vært på konsert og pub.

Alle møter som kan gjennomføres på skype eller video skal gjennomføres på den måten.

Bruk av hjemmekontor skal trappes opp.

Skoler og barnehager gjennomføres som normalt i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Personer med symptomer på luftveissykdom skal være hjemme

Ingen ansatte skal reise på kurs eller seminar.

Ansatte som har vært i utlandet skal være hjemme i fjorten dager.

Politiske befaringer er avlyst.

Interne møter og planlagt opplæringskurs er avlyst.

Eksterne samfunnsmessige risikofunksjoner er identifisert og tiltak satt i verk, blant annet når det gjelder vaskeri.

Alle ansatte som har helseutdanning er kartlagt – også de som jobber i andre enheter enn helse/omsorg.

Kommunen har også kartlagt hvilke tidligere ansatte/pensjonister som har helsefaglig bakgrunn.

Renholdet i kommunen er intensivert, spesielt på smitteflater som brytere, dørhåndtak etc.

Det er innført restriksjoner på besøk til sykehjem og andre institusjoner. Planer er lagt for å eventuelt flytte beboere til andre lokasjoner.

Flere av disse reglene gjelder fra 10. mars og inntil ny beskjed blir gitt.

UKM i Molde og Hustadvika avlyses I Hustadvika var nesten 90 ungdommer påmeldt til UKM (Ung Kultur Møtes).

Daglige møter i Gjemnes Ingen er smittet av korona i Gjemnes, alle prøvene som er tatt har vært negative.

Forbereder seg på stor økning i smitte

I forhold til mange andre kommuner har Hustadvika satt igang omfattende tiltak.

– Vi er forberedt på å møte enn oppskalering av situasjonen. Antall smittede øker for hver dag og Hustadvika er like utsatt for smitte som alle andre. Da må vi bare forberede oss på at dette vil øke i tiden framover, sier Jan Morten Dale til Romsdals Budstikke.

14 testet

Det er testet 14 personer i Hustadvika kommune, ingen har fått påvist koronasmitte, og ingen er per nå i karantene. Med en drive-through teststasjon mener Dale at kommunen skal være godt forberedt på en betydelig økning i testebehovet.

– Hvor god kontroll har dere på situasjonen nå?

– Med det regime vi har satt i gang så vil jeg si vi har rimelig god oversikt over hva vi har gjort og hva vi skal gjøre. Det som er utfordringen er å få koordinert innsatsen med storsamfunnet. Det kan bli bedre, og jeg tror det vil bedre seg etter hvert. Vi har nå regelmessige møter med nabokommuner og Fylkesmann.

– Hva er det kritiske punktet for kommunen?

– Det kritiske punktet for alle kommuner er å ha nok beskyttelsesutstyr og testutstyr. Det er et nasjonalt problem. Derfor kartlegger vi beholdning og alternativer for å få inn mer.

Fire i karantene i Vestnes Seks personer er testet for korona i Vestnes. Ingen testet positivt, men fire personer er satt i karantene i 14 dager.

Erfaring fra Viking Sky

Det er bare ett år siden Dale ledet det kommunale bergingsarbeidet da cruiseskipet Viking Sky nær havarertre utenfor Hustadvika og flere tusen passasjerer måtte evakueres. Daværende Fræna kommune fikk mye skryt for redningsarbeidet.

– Drar dere nytte av erfaringene fra Viking Sky i denne situasjonen?

– Vi har helt klart dratt nytte av de erfaringene vi gjorde da, selv om det ikke er direkte sammenlignbart. At vi satte krisestaben så tidlig for å komme i forkant av situasjonen er en direkte konsekvens av erfaringene vi gjorde oss fra Viking Sky, sier Jan Morten Dale.