Kenneth og Agata har tatt korona-grep

Nyheter

Romsdals Budstikke tok tirsdag i 12-tida en tur gjennom Storgata i Molde for å spørre folk hva de gjør av korona-tiltak, hvor engstelige de er på en skala fra 1 til 5, og om medias dekning er for stor eller liten. (Denne runden ble gjort en time før det ble kjent at kommunen avlyser alle arrangement.)