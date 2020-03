Høyt og lavt med stål

Nyheter

Åndalsnes: - Det er klart dette er morsomt for oss, det tror jeg alle som jobber her synes, sier Espen Lundman Solberg, markedssjef for eksport hos Invisible Connections AS på Åndalsnes. Nok et spennende prosjekt skal nemlig bruke innfestningsløsninger som er tegna og produsert på Åndalsnes. Før sommeren i fjor ble det klart at løsninger fra Rauma-bedriften skulle brukes i det 310 meter høye Varso Tower i Warsawa. Tårnet skal åpnes i år og trappene er alt montert i den 54. etasjer høye bygningen.