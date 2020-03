Monique opplevde alle foreldres mareritt da datteren (11 mnd) fikk pustestans - nå etterlyser hun dem som reddet livet hennes

Nyheter

Fredag formiddag var Monique Kattner (28) på Roseby i Molde sammen med dattera Leonie, som snart fyller ett år. De var ute for å finne ting og tang i anledning bursdagen. Da klokka begynte å nærme seg 12 var det på tide med ei matpause for Leonie. Men Monique ville skifte på dattera først. Hun tar henne med inn på stellerommet og legger henne på stellebordet. Leonie er blid og fornøyd. Men da Monique skal lukke igjen den nye bleien, merker hun at noe ikke stemmer. Den lille jenta er i ferd med å få pustestans.