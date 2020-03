Godt forberedt på det verste

Nyheter

Over 150 personer i Møre og Romsdal er så langt testet for koronaviruset. To personer er bekreftet smittet. Det er status for koronasituasjonen mandag ettermiddag, ifølge smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal.

– Men det kan endre seg fort. Vi tar fortløpende nye tester i kommunene, og det går en dag eller to å få svar på prøvene. Blir det registrert flere smittede går vi ut med det umiddelbart, sier Longva til Romsdals Budstikke.

Omfattende planer

Sjukehusa i Møre og Romsdal forbereder seg nå på at det kan bli betydelig flere smittede. Planene legges både for det enkelte sjukehus og for hele Helse Møre og Romsdal.

– Sjukehusa forbereder seg på flere scenarioer. Det går blant annet på å sikre nødvendig bemanning, fordeling av ressurser mellom sjukehusa og forberede en god nok intensivkapasitet. Det går på konkrete paner for hvilke rom som skal brukes først, hvilke avdelinger som skal settes inn når, hvordan personalet skal disponeres og lagerholdet. Hva har sjukehusa av nødvendig beskyttelsesutstyr og så videre - og hva trenger de.

Takle det meste

Longva mener sjukehusa er godt forebredt.

– Vi mener vi kan takle de fleste scenarioer. Det er lagt planer for det. Vi må kanskje stryke eller utsette planlagte operasjoner som kan vente, men alle som skal ha helsehjelp skal få helsehjelp, sier Longva.

Molde langt fremme

Samarbeidet mellom sjukehusa og kommunene blir viktig for å håndtere en stor økning i antall smittede.

– Vi har hatt møter med alle kommunene, og planlegger hvordan de eventuelt kan håndtere mindre sjuke pasienter selv. Kan de opprette egne sjukeheimsavdelinger for eksempel. Flere kommuner, blant annet Molde, har kommet langt i å planlegge for det, sier Longva.

– Hva om vi får slike tilstander som i Italia?

– Vi tror ikke vi vil få det, men får vi det så må vi håndtere det.

– Hvorfor tror du ikke det blir slike tilstander her?

– Det er aldri lett å være spåmann. Vi må være forberedt på at det kan skje her også, men ut fra det Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre som følger situasjonen veldig tett mener så fikk smitten bre seg mye mer utover i Italia før det ble tatt grep sammenliknet med her. Men som sagt, vi forebereder oss på det kan skje også her, sier Jørn-Åge Longva.