Nyheter

Kvinnedagen

Det er den internasjonale kvinnedagen, og det foregår arrangementer over hele landet og i verden. Et arrangement i Moss er avlyst på grunn av koronafrykt.

I Oslo blir det markering på Youngstorget, hvor kultur- og likestillingsminister Abid Raja skal delta.

Paven holder videomesse

Pave Frans avholder sin ukentlige søndagsmesse via videolink for å unngå ansamling av store folkemengder på Petersplassen.

Messen, som vanligvis blir gjennomført fra et vindu over Petersplassen, vil isteden bli direktesendt fra biblioteket i Vatikanpalasset. Paven har blitt testet for koronaviruset, og den viste at han ikke er smittet.

Massebønn mot avkriminalisering av abort

Den katolske kirken i Argentina har innkalt til massebønn mot avkriminalisering av abort på kvinnedagen.

Politikere i Argentina presenterte i mai i fjor et nytt lovforslag om å tillate selvbestemt abort opp til svangerskapsuke 14.

Sportssøndag

Det er duket for både Super-G i Kvitfjell og RAW AIR for kvinner og menn i Holmenkollen søndag.

I tillegg skal langrennsgutta gå 50 kilometer klassisk fellesstart i Holmenkollen, uten publikum på tribunene som følge av koronaepidemien.