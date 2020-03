Sa opp jobben og flytta for å ta over familiegården

Nyheter

RAUMA: På klingende romsdalsdialekt er Anna Håland Berget (37) stolt når hun sier: «I ælska å være bonde!». For fire år siden sa hun og mannen Ole Jonny Håland opp faste jobber i Bergen, solgte huset der og flyttet til Høljenes ved Åndalsnes for å ta over slektsgården.