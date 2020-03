Finansministeren vil se på flypassasjeravgiften

Nyheter

Overfor både Finansavisen og E24 uttrykker NHO Luftfart et ønske om kutt i avgiften. Bakgrunnen er en forverret situasjon for luftfarten som følge av virusutbruddet.

– Da den avgiften kom, gikk luftfarten økonomisk sett bra, og politikerne ønsket å beskatte en bransje som var i en opptur. Nå er situasjonen snudd på hodet. Det burde finansministeren ta på alvor, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til E24.

Overfor Finansavisen fredag tok Lothe i tillegg til orde for redusert moms, samt at CO2-avgiften ideelt sett burde ha vært avviklet – men alternativt blitt brukt i et fond til klimatiltak for luftfarten.

Sanner svarer

– Vi har tett dialog med næringslivet for å vurdere ulike tiltak, skriver finansminister Sanner i en kommentar til NTB.

– Tiltakene må være målrettet og ha effekt. Vi ser at særlig reiseliv, flybransjen og industrien rammes av virkningene av koronaviruset. Vi vurderer ulike tiltak og vil blant annet se på flypassasjeravgiften, fortsetter han.

Frps samferdselspolitikere Morten Stordalen og Bård Hoksrud mener situasjonen er kritisk for norsk flybransje. Under helgens fylkesårsmøte i Vestfold og Telemark Frp ba de stortingsgruppen arbeide for reduserte avgifter på flytransport.

Widerøe, SAS og Norwegian

De to stortingsrepresentantene peker på Widerøes varslede nedleggelser i kortbanenettet og SAS' og Norwegians korona-kansellerte avganger.

– I Norge har vi god tradisjon for at staten stiller opp når deler av næringslivet møter vanskelige perioder. Den norske flybransjen har over tid blitt tynget av en stor avgiftsbyrde. Staten bør nå stille opp for flybransjen, ikke gjennom offentlig støtte, men ved å redusere avgiftsbyrden. Lavere avgifter på flytransport vil gi selskapene styrket økonomi til å møte den tøffe markedssituasjonen, skriver de to i forslaget.

Flypassasjeravgiften ble innført i 2016. I dag koster det 76,50 kroner i avgift for alle reiser i Europa og 204 kroner for fly som går lenger.