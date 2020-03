Nyheter

Skifestival uten tilskuere

Det er duket for Holmenkollen skifestival uten Kollen-brøl og liv langs løypene.

Oslo kommune har vedtatt at helgens verdenscuprenn i hopp, langrenn og kombinert skal avvikles uten tilskuere som følge av koronaviruset. Helgens konkurranser blir gjennomført og TV-sendt som planlagt. Lørdag er det blant annet duket for 30 kilometer klassisk fellesstart for kvinner.

Ny orientering om koronaviruset

Folkehelseinstituttet inviterer til pressebrif om koronasituasjonen i Norge.

Over 100 personer er smittet av koronaviruset her til lands. Mange har blitt smittet etter å ha vært i Italia.

Flere fylkesårsmøter

Vestland KrF har fylkesårsmøte, og barne- og familieminister og partiets leder Kjell Ingolf Ropstad og samferdselsminister Knut Arild Hareide deltar.

Troms og Finnmark Frp holder også fylkesårsmøte. Det samme gjelder Rogaland Frp, hvor det er ventet at iskanten blir tema.

Minneseremoni for MH370-ofre

Etterlatte holder minneseremoni seks år etter at Malaysia Airlines' rute 370 forsvant med 239 mennesker om bord.

Boeing 777-flyet med 239 mennesker om bord – de fleste fra Kina – forsvant kort etter at det tok av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing.