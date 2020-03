Jenny Klinge (Sp) provosert av miljøpartienes klimaforståelse:

– Klimahysteriet tar livet av bygdene

– Jeg blir provosert når såkalte miljøvernere peker ut kua og drøvtyggerne som den store trusselen mot klimaet. Det kan ikke bli slik at rapen og fisen fra ei ku blir sett på som like ille som utslipp fra et fly, sier Sp-politiker Jenny Klinge.