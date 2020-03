Tre elever smittet ved tre skoler, bare én skole stengt fredag

Nyheter

Det er den internasjonale Oslo International School på Bekkestua i Bærum som fredag er stengt etter at en elev fikk påvist koronasmitte torsdag kveld.

På spørsmål fra NTB om det har vært vurdert å holde de to Stavanger-skolene stengt fredag og alle elever holdt hjemme, henviser Stavanger kommune til videre redegjøring for alle vurderinger på pressekonferanse fredag morgen og sier at helsesjefen har fortløpende dialog med nasjonale myndigheter og følger anvisninger derfra. Disse skolene skal holde åpne, kun elever på samme trinn som de smittede elevene er bedt om å holde seg hjemme.

For sikkerhets skyld

På den engelskspråklige skolens Facebook-side natt til fredag er det lagt ut en kort beskjed om at skolen på Bekkestua er stengt for elever fredag, uten videre forklaring.

Ifølge TV 2 fikk foresatte en mer fyldig redegjørelse på epost torsdag kveld.

– Kjære foreldre. Vi har blitt informert av kommunelegen at en av våre barneskoleelever dessverre har testet positivt for koronaviruset i kveld, skriver Oslo International Schools administrasjonssjef Knut Sørlie i en mail til foresatte torsdag kveld.

– Vennligst ikke vær for bekymret over denne beslutningen. Det er ikke kommet meldinger om ytterligere smitte ved skolen, vi stenger bare dørene midlertidig for sikkerhets skyld, opplyser skolen.

Dermed følger skolen nedstengningsstrategien til flere skoler i andre land, mens for eksempel skolene i Stavanger der to elever har blitt smittet, har lagt seg på en annen linje.

Følger nasjonale råd

Ved en videregående skole og senere ved en barneskole i kommunen fikk Stavanger torsdag bekreftet at en elev ved hver skole hadde testet positivt for koronaviruset.

Kommunen har varslet foreldre og foresatte på trinnet til elevene på SMS. Elevene på trinnene på de to aktuelle skolene har fått beskjed om å holde seg hjemme fra skolen fredag og unngå kontakt med andre.

Helsesjef Marit Anda i Stavanger skriver på kommunens hjemmeside at det foreløpig ikke er aktuelt å stenge skoler i kommunen.

– Vi utfører smittesporing ved den aktuelle skolen, slik vi gjør alle steder der smitte dukker opp. I et klasserom er mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter å regne som nærkontakt, skriver helsesjefen.