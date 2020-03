Slik ble Evin reddet fra sjelden kreftsjukdom

Da Evin Kristiansen (6) var to og et halvt år fikk hun en sjelden krefttype med aggressiv kreftceller i hodet. Prognosen? Håp. I neste uke samler russen inn penger til krafttak mot kreft, for å hjelpe personer med kreftformer få overlever.