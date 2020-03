Mange stoler ikke på mediedekningen om koronaviruset

Nyheter

På spørsmålet: «Stoler du på det mediene skriver om koronaviruset», svarer 29,7 prosent nei. 30,3 prosent svarer at de ikke vet og 40 prosent svarer ja, skriver nettavisa.

Erik Knudsen, som er postdoktor ved Institutt for kommunikasjon og mediefag ved Universitetet i Bergen, mener nei-andelen er høy.

– Det er kanskje noe vi bør være bekymret for, dersom det er slik at mange ikke stoler på det som kommer fram i mediene. Blir man for eksempel satt i karantene, og ikke stoler på informasjonen man får om hvorfor det er viktig å ikke bryte karantenen, kan det få alvorlige konsekvenser, sier han.