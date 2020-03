Dovrebanen er stengt etter avsporing

Nyheter

Trafikken på Dovrebanen er stanset etter at et tømmertog sporet av ved Hove natt til fredag. Togstrekningen vil tidligst bli gjenåpnet lørdag.

Bane Nor melder om omfattende skader etter at tømmertoget sporet av ved Hove på Dovrebanen klokken 3. Jernbanen er stengt mellom Ringebu og Lillehammer, og det vil ta lang tid å få linjen reparert.

– Nattoget fra Trondheim stoppet på Ringebu, der de 173 passasjerene nå kjøres videre med buss. Vi har busser klare til å hente alle passasjerene, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB fredag morgen.

Alle togavganger som skulle passert strekningen Ringebu – Lillehammer blir innstilt fram til jernbanen kan åpnes igjen.

– Vi venter på mer dagslys slik at vi får ryddet området skikkelig for snø og får full oversikt, men vi ser allerede nå at skadene er omfattende. To sporveksler og 6–7 kontaktledninger ser ut til å være ødelagt. Disse må tas ned og repareres, og banen vil alle fall være stengt til over midnatt natt til lørdag, sannsynligvis lenger, sier pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor.

Svenske Hector Rail er operatør for tømmertoget som sporet av. Ingen av vognene har veltet, ifølge Bane Nor.