Student ved NTNU Ålesund er korona-smittet

(Smp) En person i Ålesund er bekrefta sjuk av koronavirus. Han hadde vært på ferietur i Nord-Italia, og var symptomfri da han kom med fly til Ålesund lørdag kveld.

Det skal ikke være risiko for at han har smitta andre etter at han kom fram til Ålesund.

En person smittet av koronaviruset i Molde Personen har vært på reise i Nord-Italia, og ble sjuk kort tid etter å ha kommet hjem.

– Dette er et isolert tilfelle som vi kjenner smittevegen på, oppsummerer kommuneoverlege Olav Mestad.

Student som er smitta

Den smitta personen er en student i Ålesund.

– Status er at vi har en student som var i Italia og som kom tilbake med fly på lørdag. Vi har vært i kontakt med personen, som nå er i isolasjon. Vedkommende har ikke vært i kontakt med andre studenter, og studenten har det bra, sier viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU Ålesund.

Viserektoren sier at de følger prosedyrene til NTNU, og at den smitta studenten gikk rett i hjemmekarantene fra flyet.

– Personen har vært i reisefølge med andre fra Østlandet, og ingen andre fra Ålesund, sier Fet.

To sjuke i reisefølget

Etter det Sunnmørsposten forstår, er dette en ung mann som sammen med familie hadde vært på ferie. To personer i reisefølget var eller ble sjuke da de kom til Oslo. Derfor fikk alle tilbud om testing på Oslo legevakt. Han kommer fra Østlandet og har en tilknytning til andre som er sjuke av dette viruset i Oslo-Viken-området.

Kommuneoverlegen: – Ingen økt smitterisiko i Molde på grunn av dette Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, sier det er de samme rådene som gjelder nå som tidligere i uka.

– Umiddelbart etter ankomst Ålesund fikk han beskjed om å gå i heimeisolasjon , opplyser kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund. Etter det Sunnmørsposten forstår, ble denne bestemmelsen tatt av legevakta i Ålesund i dialog med medisinsk personell i Oslo.

Mandag, to dager etter, fikk han symptomer. Da fikk han beskjed om full isolasjon, opplyser kommuneoverlegen. Tirsdag ble han testa mens han var heime. Onsdag kom prøvesvaret: Positivt.

– Han bor åleine. Han har kontakt med hjelpeapparatet og får mat og det han trenger. Han har ikke hatt behov for sjukehusinnlegging, og er nå på bedringens veg, sier kommuneoverlegen.

FHI: Han har neppe smitta de andre på flyet

Hva med dem som tok samme fly? Er det grunn til å tenke at de kan ha blitt smitta på flyet?

– Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunn til bekymring for de andre som var med i flyet. Grunnen er at det gikk såpass lang tid, to dager, før han fikk symptomer, sier Mestad.

– Det er kun når det har gått mindre enn 24 timer at man vurderere å gå til smitteoppsporing, og da blant de som satt nærmest på flyet. Han var også klar over at dette kunne være alvorlig og var veldig forsiktig under flyturen.

– Og derfor mener FHI at han ikke kan ha smitta andre mens han var på flyet?

– Ja, de konkluderer med det. Det er Folkehelseinstituttet som vurderer og eventuelt gjennomfører smitteoppsporing blant de andre flypassasjerene. De mener de har god kontroll på smittesituasjonen.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.