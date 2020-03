Kjede-debatt i formannskapet

Nyheter

Etter at Fræna og Eide slo seg sammen til Hustadvika ble de gamle ordførerkjedene ubrukelig – og Hustadvika sto helt uten dette skinnende symbolet som ordføreren bruker ved høytidelige anledninger. En arbeidsgruppe ble opprettet for å få et ordførerkjede på plass, men gruppa greide ikke å komme fram til noen konklusjon før den nye kommunen så dagens lys.