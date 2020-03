Nyheter

Det har vært et innbrudd ved Aukra folkebibliotek. Det melder de selv på sin Facebook-profil torsdag ettermiddag.

– Det ser ikke ut til at noe er stjålet, men det jobbes med å få oversikt. Det var gjort noe skadeverk på ei dør og et vindu. Det ser ut til at noen har tatt seg inn gjennom et vindu, sier kultursjef Anne Jorunn Sandøy til Romsdals Budstikke.

– Blir biblioteket stengt lenge?

– Nei, de åpner nok igjen i morgen. De stengte i dag for å få et overblikk over hva som har skjedd.