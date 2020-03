Nyheter

Situasjonen i Syria høyt på agendaen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin møtes i Moskva for å drøfte situasjonen i Idlib-provinsen i Syria.

Samtidig er det konferanse om Idlib i Istanbul, der USAs utsending, tyrkiske tjenestemenn, NGO-er og eksperter deltar. Kampene nordvest i Syria har gjort store områder ubeboelige, konkluderer ny rapport som bygger på satellittbilder.

Daglig oppdatering på virusspredningen

EU-kommisjonen holder brifing klokka 9.30 i forbindelse med status globalt for utbruddet av koronaviruset.

I Norge blir det en kort gjennomgang av daglig status klokka 11.30 hos Helsedirektoratet, med representanter fra ledelsen.

Koronamøte for reiselivet

Næringsminister Iselin Nybø inviterer torsdag til et møte om koronavirusets konsekvenser for reiselivsnæringen. Det finner sted i Nærings- og fiskeridepartementet klokka 15.15.

Flere arrangementer og reiser uten- og innenlands er allerede avlyst, inkludert store konferanser, på grunn av koronaviruset.

Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020

Klokka 9 blir det kunngjort hvem som vinner Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020.

Holbergprisen deles ut årlig for fremragende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, regnet for «Nobelprisen» innen disse feltene. Nils Klim-prisen tildeles en nordisk forsker under 35 år.

ICC vurderer forslag om Afghanistan

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag i Nederland skal torsdag vurdere forslag om å åpne etterforskning av krigsforbrytelser i Afghanistan.

Forslaget ble først avvist, men så anket, og gjelder grusomheter begått av alle parter i konflikten, inkludert de amerikanske styrkene.

OPEC-møte om oljeproduksjon

Ministre fra en rekke oljeproduserende land i og utenfor Opec er innkalt til ekstraordinært møte for å diskutere begrensninger på oljeproduksjonen.

I likhet med annen internasjonal handel er også oljehandelen påvirket av det globale utbruddet av koronavirus. Onsdag gikk oljeprisen opp, og ved 16.45-tiden ble nordsjøolje omsatt for 52,26 dollar fatet.