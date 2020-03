Trohaugen industriområde i Tomrefjord nytt tyngdepunkt for næringsutvikling i Vestnes, stadig etterspørsel etter tomter

Bedrifter som sysselsetter over 500 personer

På 1970-tallet ble det vurdert å legge søppelfyllinga for Vestnes til Trohaugen. I 2020 er dette området på Vik et kraftsentrum for industrien i kommunen, med bedrifter som sysselsetter over 500 personer.