Vennene ikkje smitta

Den smitta kvinna, som no er tilbake i Oslo, var på konsert med Hellbillies i Bjørnsonhuset og på puben Tapp og Kork laurdag kveld i Molde. Ho var del av eit følge på fire. No har to av desse, to pesonar frå Vestnes, testa negativt på viruset.

Ber helsepersonell som har vært på samme sted som smittede om å melde seg: Person med korona-smitte besøkte Molde i helga En person fra Oslo som var på besøk i Molde sist helg har testet positivt på korona-viruset.

Det opplyser smittevernoverlege Jan Håkon Fjeldheim i Vestnes til NRK Møre og Romsdal. Dei må likevel sitte i heimekarantene til det har gått 14 dagar.

– Sidan prøvene vart tatt tidleg, kan det vere feil svar, så dersom dei får feber eller andre tydelege symptom, tar vi nye prøver, seier Fjeldheim til NRK.