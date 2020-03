Nyheter

Et kjøretøy ble natt til onsdag stanset for kontroll i Molde, og føreren er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det melder politiet på twitter.

Føreren, en mann i 30-åra, ble fremstilt for blodprøve, og anmeldes.

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 01.21.