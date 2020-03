Kommuneoverlegen var sjøl på konserten: – Smitterisikoen er veldig lav

Nyheter

Onsdag ble det kjent at en person som hadde vært på konsert på Bjørnsonhuset og også på Tapp og Kork i Molde lørdag kveld var Koronasmittet. Kommuneoverlege Cato Innerdal gikk først ut og ba alt helsepersonell som hadde vært på en av disse to stedene ta kontakt med nærmeste leder. Seinere på kvelden ble det gitt beskjed om at de ikke skulle komme på jobb torsdag. Torsdag morgen ble Innerdal intervjuet på 1FM. Han er nå opptatt av å få ut så mye informasjon som mulig om situasjonen. Innerdal skal ha møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i formiddag og da kan det komme justerte råd om situasjonen. Han forstår at mange er engstelige for om de kan være smittet.

På spørsmål fra 1FM om dette er et skrekkscenario, svarer kommuneoverlegen slik:

– Jeg tror det er viktig at vi nå tenke på hvor reell smitterisiko det var. Dette var en person som Ikke var syk på tidspunktet vedkommende var på konsert eller Tapp og Kork. Vedkommende ble syk dagen etterpå. Og basert på den informasjonen vi fikk fra Folkehelseinstituttet om at man kunne være smitteførende ca. et døgn før det bryter ut, måtte vi med det som utgangspunkt sette i gang tiltak. Det var store mengder folk som har vært på konserten, og dermed så får det store konsekvenser når vi går ut med de råda vi gir. Men i dag skal vi ha et nytt møte med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og få konkrete råd om hvordan vi skal håndtere situasjonen videre

– Hvor mange antar dere smittet?

Sannsynligvis er den reelle smittefaren på konserten og Tapp og kork liten. Vi håper at ingen er smittet i det hele tatt. Basert på kommunikasjonen med Folkehelseinstituttet antar vi at det er veldig lav risiko, og dermed så mener vi at mest sannsynlig ingen smittet. Men vi tar høgde for det, sier Innerdal.

– Litt av grunnlaget for å gå ut var at vi ble kontaktet av mange bekymra folk som hadde hørt forskjellig. Og dermed måtte vi gå ut med informasjon. Fordi folk er bekymra. Og det forstår vi når vi ser oppslagene i media. Det viktige nå er at vi følger situasjonen tett og gå ut med info straks vi har noe mer. Jeg var selv på konsert, og føler mer ikke spesielt bekymret for det. Samtidig skal vi ta på alvor de som er bekymret og derfor skal vi gjøre dette så grundig som mulig og også gi informasjon ut straks vi har noe mer, sier Innerdal.

Han har ikke oversikt over hvor mange helsepersonell som ble hjemme fra jobb i dag.

– Vi håper å få oversikt i løpet av kort tid. Og så skal vi vurdere situasjonen sammen med direktoratet og Folkehelseinstituttet, og da kan det hende det kan blir gjort justeringer og endringer i forhold til de anbefalingene vi har gått ut med nå, sier Innerdal.

Han mener det ikke utgjør noen spesielt stor risiko at helsepersonell som eventuelt har vært på konserten har vært på jobb kanskje både mandag og tirsdag denne uka.

– Jeg tror den reelle smitterisikoen har vært veldig lav. Og så lenge de heller ikke har vært syk er nok smitterisikoen nesten fraværende. Men vi ser at det sprer seg. Og vi må ta høgde for at pasientene føler seg trygg. Dermed er vi der vi er i dag. Men det er ikke gitt at dette er den endelig situasjonen. Kan hende at det blir justert, sier Innerdal.

Det er ingen positive Koronaprøver som er tatt i Molde. Innerdal tror man nå nærmer seg ti prøver. Den siste venter man på å få svar på i dag.